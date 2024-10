Il calcio dilettanti si ferma: stop domenica. Dalle giovanili a prime squadre niente pallone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una decisione che era nell’aria, e che è finita inzuppata nell’acqua. Per la domenica di metà ottobre niente calcio in Veneto, così come deciso questa mattina nel quartier generale del Comitato Regionale Veneto della Figc a Marghera (Venezia), considerato il perdurare del maltempo odierno, per quanto con prospettive di miglioramenti per domani.

Le problematiche di incolumità di calciatori, arbitri e dirigenti viste le piogge di queste ora e, forse ancor più, la prospettiva di una sequela di partite da rinviare per impraticabilità dei campi di gioco inzuppati di pioggia e fango, hanno indotto i vertici regionale del pallone a disporre la sospensione dei campionati. Si tratta in realtà di un’estensione del periodo di stop, inizialmente deciso fino alla mattinata di domani.

Si giocano regolarmente nel corso del pomeriggio di sabato – come da programma – gli incontri delle formazioni affiliate ai soli campionati nazionali, almeno dove sarà possibile, così come domenica. Il “blocco” vale dalla massima categoria regionale, l’Eccellenza, fino alla Terza per quanto riguarda le squadre senior, campionati di calcio femminile compresi, poi a scalare via via tutti i tornei dedicati alle serie giovanili fino ai Pulcini. Un migliaio di partite, grossomodo, per cui poi saranno indicate le future date di recupero. A scendere in campo domani saranno dunque le sole formazione della serie D interregionale e dei campionati nazionali (Under comprese).

Questo il testo integrale del comunicato Figc diffuso con carattere d’urgenza. “Stante il perdurare delle avverse condizioni meteo, sentiti il Consiglio Direttivo e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, al fine di preservare l’integrità fisica degli atleti, dirigenti ed arbitri e per tutelare i terreni di gioco, che sono stati, tanti, oggetto di recenti interventi, il Comitato Regionale Veneto delibera la sospensione, per quanto di propria competenza, delle gare di Calcio a 11 maschile e femminile, dell’attività Regionale, Provinciale e Distrettuale in programma la domenica pomeriggio 20/10/2024 (attività regionale e provinciale). Tutte le richieste di anticipo e posticipo vengono annullate e le gare previste saranno rinviate a data da definire”.