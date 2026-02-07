Sanitari alle Olimpiadi, l’Ulss 7 rassicura: “I Pronto Soccorso funzioneranno regolarmente”

“Alla luce dei commenti presenti in questo post, desideriamo rassicurare tutti i cittadini: i Pronto Soccorso di Bassano e di Santorso continueranno a funzionare regolarmente, con la turnistica ordinaria di tutti i giorni”. È quanto scrive l’Ulss 7 Pedemontana sul suo profilo Facebook. La precisazione arriva a seguito delle perplessità emerse in merito alla presenza, sui campi di gara dei Giochi olimpici invernali, di una delegazione di sanitari dell’azienda altovicentina.

“Il personale impegnato alle Olimpiadi di Milano-Cortina – sottolineano dall’Ulss 7 -sarà impiegato in periodi diversi, così che le assenze non si sovrappongano e sia sempre garantita la presenza degli operatori, che ringraziamo fin d’ora per il lavoro svolto con professionalità e responsabilità a tutti i livelli”.

“Cogliamo inoltre l’occasione per ricordare che non sono accettabili attacchi di alcuna natura nei confronti del personale sanitario dell’Ulss 7 Pedemontana, che ogni giorno si impegna con serietà e dedizione per garantire i servizi ai cittadini. Il rispetto verso chi lavora per la salute di tutti – conclude l’azienda – è fondamentale.

