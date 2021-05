Il Veneto in zona bianca dal 7 giugno. Ricoveri sotto mille, come a fine ottobre

Scendono i contagi e il Veneto si appresta, il 7 giugno, a tornare in zona bianca. E’ quanto è stato deciso durante la Cabina di regia del governo. Ovviamente i dati delle varie regioni devono continuare ad andare bene per confermare il passaggio nello scenario con meno restrizioni, ma tre Regioni (Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise) si preparano ad entrare in zona bianca a partire dal 1° giugno, mentre altre tre (oltre al Veneto anche Liguria e Abruzzo) ci finiranno, appunto, il 7.

In “zona bianca” valgono solo le regole relative a mascherina e distanziamento e non è previsto alcun coprifuoco, questo sempre secondo quanto emerso dalla cabina di regia sulle riaperture. La buona notizia dipende dal fatto che l’Italia ha fatto segnare infatti un meno 28% di positivi in una settimana, mentre i ricoveri si sono dimezzati in un mese e decessi ridotti di un quinto in sette giorni.

I dati del Veneto. Solo 173 i nuovi positivi e 2 i morti in Veneto nelle ultime 24 ore, come emerge dal consueto report di Azienda Zero. Anche i ricoveri per la prima volta scendono sotto i mille (991, 120 dei quali in area critica), non succedeva dal 28 ottobre 2020. Continuano a calare gli attualmente positivi (oggi sono 15.510): dati che non si vedevano dall’estate scorsa. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.351, quello dei morti a 11.487. Ormai i dati ci dicono che siamo vicini a un livello pre-pandemia.

I dati del Vicentino. Sono 103 i pazienti contagiati ricoverati negli ospedali del vicentino: esattamente 42 nella Ulss 7 Pedemontana e 61 nella Ulss 8 Berica. 12 di questi sono gravi nelle terapie intensive (4 all’ospedale di Santorso e 6 all’ospedale San Bortolo di Vicenza).