La biblioteca diventa h24 grazie al prestito con lo smart locker

Prende “servizio” a palazzo Cornaggia a Thiene, sede della Biblioteca Civica, un altro strumento innovativo che facilita ancor più la vita al cittadino: entra ora in funzione lo smart locker, il nuovo sistema di prestito bibliotecario che consente di ritirare libri e dvd prenotati quando lo si desidera, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Uno smart locker è, di fatto, un armadietto intelligente connesso a internet attraverso il quale è possibile gestire comodamente consegne e resi di libri e dvd, rendendo tale servizio più rispondente alle diverse esigenze dell’utente. Il suo utilizzo è semplice e intuitivo: è sufficiente portare con sé la tessera della biblioteca o la tessera sanitaria e avvicinarla al lettore, lo smart locker riconosce la prenotazione fatta in precedenza e apre il cassetto numerato contenente i libri e i dvd richiesti.

«Siamo davvero soddisfatti per quest’altro passo in avanti compiuto dalla Biblioteca Civica – è il commento dell’assessore Maria Gabriella Strinati – : il nostro utente è importante per noi e cerchiamo di mettere in atto tutte quelle strategie che possono venire incontro a quanti hanno una vita quotidiana frenetica con mille impegni di lavoro e che, pure, desiderano usufruire del nostro servizio di prestito. Il tempo libero è per tutti sempre molto poco: con lo smart locker diamo la possibilità al cittadino di venire a ritirare e riconsegnare i libri e il materiale desiderato negli orari a lui più comodi. E’ un segno di delicatezza e un gesto di attenzione pratico e concreto».

La prenotazione avviene dal catalogo Biblioinrete, come sempre, con l’accortezza che va selezionata come biblioteca di ritiro la voce “Thiene smart locker”.

In alternativa, si può chiedere il materiale desiderato contattando il personale della biblioteca e specificando che il ritiro avverrà attraverso lo smart locker.

Quando il libro è pronto, l’utente riceverà il consueto messaggio di avviso.

A quel punto è possibile venire a ritirarlo tramite lo smart locker nel momento che si sceglie, sia con la biblioteca aperta, sia quando è chiusa, come ad esempio in pausa pranzo, la sera oppure la domenica.

Per ritirare, è sufficiente avvicinare al lettore la tessera della Biblioteca o il codice a barre della tessera sanitaria e seguire le istruzioni che verranno indicate nel pannello guida.

Lo smart locker riconoscerà la prenotazione e aprirà il cassetto numerato contenente il materiale destinato al richiedente.

Il prestito, è bene ricordarlo e prendere nota della data per non dimenticarla, comincia nel momento in cui avviene il ritiro dal cassetto.

Lo smart locker consente anche la restituzione: basta tirare verso di sé la maniglia del box posto sotto il lettore, inserire delicatamente i documenti nel cassetto e richiudere. Il personale della Biblioteca, quindi, lo ritirerà nelle ore successive.