In arrivo i Kid Pass Days: 100 iniziative culturali a misura di bimbi e bimbe. Ecco dove partecipare in Veneto

Sabato 13 e domenica 14 maggio torna, con la nona edizione, la più importante maratona italiana di attività ed eventi family friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 anni in oltre cento musei e spazi culturali in tutta Italia.

In Veneto saranno coinvolte con visite guidate, laboratori, attività artistiche e percorsi esperienziali diverse realtà: dalle Galleria d’Italia a Vicenza a M9 a Mestre, da Museo del Vetro di Murano e Ocean Space a Venezia alla Collezione Salce a Treviso, fino al Musme a Padova.

È tempo, infatti, di Kid Pass Days: il grande evento promosso da Kid Pass e Kid Pass Culture, dedicato alle famiglie per scoprire insieme il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia. Su scala nazionale è in partenza una maratona di oltre 100 eventi in presenza, organizzati in simultanea, in collaborazione anche per questa edizione con un centinaio tra musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni, da nord a sud.

L’obiettivo Kid Pass Days sono le giornate delle famiglie e hanno l’obiettivo di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino: sono diventate l’appuntamento fisso di maggio che connette musei, associazioni e spazi di cultura in tutta Italia con migliaia di famiglie. Media Partner della manifestazione è Rai Radio Kids.

Le iniziative in Veneto

In regione saranno 12 i musei e i luoghi di cultura coinvolti. Tra questi, Gallerie d’Italia a Vicenza, dove sabato 13 e domenica 14 maggio si potrà sperimentare un’immersione nella creatività per comprendere come si sviluppa un’idea, attraverso un percorso guidato alla mostra EX | Illustri X Elena Xausa e ispirandosi al lavoro di artisti che dell’illustrazione hanno fatto il loro modo di comunicare; seguirà un laboratorio creativo per mettersi alla prova, con estro e fantasia, realizzando un’immagine con la tecnica del collage.

Nel Veneziano, invece, ad esempio saranno aperte alle famiglie le porte dell’M9 – Museo del ‘900 di Mestre (Venezia), dove ragazze e ragazzi saranno guidati nella costruzione di un’installazione collettiva, impiegando differenti tessere di legno e cartone, che saranno quindi assemblate in maniera libera, offrendo soluzioni compositive sempre diverse; ne risulterà una grande installazione simile ad un puzzle tridimensionale, omaggio ai Plurimi di Emilio Vedova. A Murano, invece, il Museo del vetro organizza un itinerario guidato e una dimostrazione in fornace presso la Scuola del Vetro Abate Zanetti, una delle più importanti istituzioni vetrarie dell’isola, durante la quale sarà creato un oggetto in vetro. Al termine dell’attività ai nuclei familiari verrà dato in omaggio un particolare ‘goto’ in vetro. A Venezia, inoltre, sabato 13 maggio Ocean Space inaugura il primo di quattro appuntamenti di scoperta e gioco in cui le bambine e i bambini potranno imparare a conoscere alcuni abitanti ibridi del mondo marino: l’appuntamento sarà introdotto da uno scienziato del Cnr-Ismar (Istituto di Scienze Marine di Venezia) e seguirà un laboratorio durante il quale i partecipanti saranno guidati nella realizzazione di uno zoo marino fantastico, con diverse tecniche artistiche (altre iniziative in provincia di Venezia nella sezione regionale del sito kidpass.it/veneto-cosa-fare-bambini/).

A Treviso sarà coinvolta la Collezione Salce, che durante i Kid Pass Days, dopo una breve visita alla mostra Moda e Pubblicità, attiverà un laboratorio creativo durante il quale i più piccoli potranno realizzare una maglietta con la tecnica dell’origami.

A Padova appuntamento al Musme – Museo della Medicina, per una visita guidata dedicata alle famiglie, alla scoperta di misteri e prodigi del corpo umano e Fai Villa dei Vescovi di Luvigliano con una caccia al tesoro in villa.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale sabato 13 maggio alle 21 propone un evento che vedrà coinvolti i più piccoli, mentre gli adulti parteciperanno a visite guidate dedicate in occasione della Notte Europea dei Musei: i bambini verranno coinvolti in attività di gioco alla scoperta della nostra storia, dal paleolitico all’Età del Ferro, toccando con mano riproduzioni di reperti archeologici realizzati dall’uomo.

Tra le realtà nazionali aderenti ci sono poi Gallerie d’Italia di Milano, Torino, Napoli, il Museo Archeologico e il Duomo di Milano, il Muse di Trento, l’Acquario di Genova, Palazzo Vecchio a Firenze e Aboca Museum a Sansepolcro (Arezzo), Explora a Roma, Città della Scienza di Napoli e molti altri.

In programma anche una ricca proposta di eventi gratuiti per famiglie per imparare l’inglese divertendosi. Nelle sedi Pingu’s English che aderiscono tutti i bambini potranno realizzare opere fiorite con la carta e fare delle attività per conoscere meglio la natura e i suoi colori magnifici. In Veneto gli eventi saranno nelle sedi Pingu’s English di Verona, Vicenza, Bassano e Treviso.

Novità assoluta di quest’anno la partecipazione delle mostre di Dinosauri in Carne e Ossa realizzate dall’azienda veneta Geomodel di Quarto D’Altino (Venezia) che produce le più importanti riproduzioni di dinosauri iperrealistici rigorosamente scientifici.

Il programma delle attività della due giorni, studiato e realizzato insieme a musei e luoghi di cultura di tutta Italia, si svilupperà attraverso tre percorsi tematici, per bambini da 0 a 12 anni: Piccoli artisti, A tutta scienza, I love history.

Altra novità saranno due contest per famiglie e scuole, per stimolare l’immaginazione. Il primo per piccoli paleontologi, a partire dalla domanda: “Ti immagini come potrebbe essere un parco preistorico o un museo dove incontrare i dinosauri a grandezza reale?”, e il secondo per apparire in qualsiasi posto del mondo grazie a una… bacchetta magica. Gli elaborati in forma libera (racconti, disegni, video, ecc.) dovranno pervenire tra il 12 e il 14 maggio 2023 via email a culture@kidpass.it. I più belli e significativi saranno pubblicati sul sito e i primi 30 in ordine di arrivo riceveranno in omaggio un abbonamento annuale alla piattaforma di video corsi per bambini Kid Pass Edu.

Kid Pass Days sono un evento unico, atteso e riconoscibile, quest’anno anche grazie al contributo di Marianna Balducci, vincitrice del Premio Andersen, che ha curato l’immagine della nona edizione 2023. Info: kidpassdays.it