In Veneto 12 mila tamponi in due giorni ai vacanzieri in rientro. Chiuse le discoteche

In due giorni in Veneto oltre 12 mila turisti sono stati sottoposti al loro rientro dalle vacanze a tampone per verificare la positività o meno al coronavirus. Lo rende noto la Regione Veneto. Oggi, 16 agosto, è stata infatti un’altra giornata di grande afflusso per i “punti tampone” allestiti dalle Ulss e Aziende ospedaliere della regione: alle ore 13 erano oltre 5300 i tamponi effettuati.

Come già era avvenuto il giorno di Ferragosto, anche oggi le persone che sono rientrate dalle vacanze hanno potuto effettuare il controllo per il Covid-19 senza dover prendere appuntamento. Per raggiungere questo oettivo, però si è reso necessario far interrompere le vacanze a numerosi sanitari, richiamati al lavoro noonostante fossero in ferie

Nell’Ulss 7 Pedemontana sono stati eseguiti complessivamente in data odierna 283 tamponi: a Marostica alle ore 13 i tamponi effettuati sono stati 58, a Bassano 46, all’ospedale di Santorso 74, a Schio 105. Nei due giorni i tamponi effettuati sono stati 754. Nell’Ulss 8 Berica sono stati 398 i tamponi eseguiti oggi, così suddivisi: Vicenza 237, Arzignano 116, Noventa Vicentina 45. Nei due giorni i tamponi sono stati 2020.

Intanto, dopo la polemica per gli assembramenti nelle discoteche, è arrivato lo stop. Come annuncia l’Ansa, non si saranno più in merito deroghe delle Regioni: le discoteche dovranno chiudere e sarà loro riconosciuto un sostegno economico. Lo ha deciso il Governo dopo il confronto in videoconferenza, durato oltre due ore, tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli ed i presidenti delle Regioni. Inoltre, dalle 18 alle 6 del mattino saranno obbligatorie le mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti. Lo prevede un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, al termine del confronto con i governatori.

I dati veneti e vicentini. Secondo quanto riportato oggi nel bollettino regionale delle ore 8, sono 78 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. Complessivamente le persone attualmente positive al nuovo Coronavirus sono 1607, mentre sono 6.394 le persone in isolamento fiduciario a casa (+65). 117 i ricoverati per Covid negli ospedali veneti, ei quali 35 sono quelli positivi e 5 in terapia intensiva. Ieri il Veneto era stata la regione italiana con il numero più alto di nuovi positivi ma come è ormai noto, il dato giornaliero è molto condizionato sia dalla quantità di tamponi eseguiti sia dalla precisione della raccolta dei dati dalle singole Ulss (che a volte sconta qualche ritardo nella trasmissione dei dati).

Per quel che il Vicentino, nelle ultime 24 ore il report dell’Azienda Zero riporta 5 nuovi contagi. Attualmente in provincia ci sono 118 positivi (due più di ieri). 707 le persone in quarantena, otto delle quali con sintomi. Stabile il numero di persone ricoverate: 4 (due all’ospedale di Vicenza, una delle quali in terapia intensiva, e due all’ospedale di Santorso.