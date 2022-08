Jesolo, scontro fra un bus Atvo e un’utilitaria: gravissime due ragazze. Una è vicentina

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio al Lido di Jesolo (Venezia) fra un autobus dell’Atvo e una Lancia Y. A versare in gravi condizioni è una ragazza vicentina di 22 anni, residente a Mussolente, che si trovava a bordo della piccola utilitaria insieme a una giovane ucraina, anche lei rimasta gravemente ferita e anche lei 22enne.

L’incidente è avvenuto oggi 22 agosto in via Gorizia, nei pressi dell’incrocio con via Palladio, intorno alle 13.30. Il bilancio è pesante: cinque complessivamente le persone rimaste ferite, di cui due gravissime: appunto le due giovani a bordo dell’auto. Il bus prima si è prima schiantato addosso alla Lancia Y, poi ha finito la sua corsa contro un’abitazione.

Il mezzo per il trasporto locale era diretto al Lido di Jesolo da Punta Sabbioni: a bordo una quindicina di passeggeri. Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’auto si sia scontrata, con il lato guidatore contro la parte anteriore del bus, che poi ha abbattuto la recinzione di un’abitazione privata, finendo nel cortile. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco (presenti anche con una gru fatta arrivare dalla sede di Mestre), tre ambulanze e due elicotteri del Suem 118, oltre alla polizia locale per i rilievi di rito.

Le due 22enni sono state ricoverate in codice rosso negli ospedali di Mestre e di Treviso. Ferito alla testa l’autista di Atvo, qualche lieve contusioni per due passeggeri.