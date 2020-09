Arturo Lorenzoni, l’anti-Zaia, positivo al Coronavirus: la campagna continua da remoto

Il principale competitor di Luca Zaia alle prossime elezioni regionali per la guida del Veneto, Arturo Lorenzoni, è positivo al Coronavirus. Aveva annunciato lui stesso sui social di essersi alzato questa mattina con qualche linea di febbre e mal di testa e di essersi recato a fare il tampone, mettendosi subito in isolamento per precauzione. “È l’occasione per condividere la preoccupazione che hanno vissuto molti italiani in questi mesi” aveva sottolineato.

Tampone che ha poi nel primo pomeriggio ha dato esito positivo. La campagna elettorale, però non si ferma. “Sto bene e continuerò la campagna elettorale da remoto – ha detto il candidato del centrosinistra, professore di economia dell’energia all’università di Padova – con incontri in teleconferenza. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone”.

Lorenzoni, in base agli esami, avrebbe una carica virale bassa. Ha però quale linea di febbre – fanno sapere fonti a lui vicine – e si sente un po’ stanco. Sabato scorso era stato quasi tutto il giorno fra Vicenza e l’Alto Vicentino per una serie di iniziative elettorali e proprio domenica scorsa aveva partecipato, sempre a Vicenza, ad un incontro pubblico organizzato da Fornaci Rosse con l’epidemiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti, per parlare di epidemia e della sanità veneta.

Alcuni eventi di queste ore che coinvolgono candidati in lista con Lorenzoni sono in queste ore annullati. Questa sera al Rustico Pettinà di Schio, ad esempio, doveva tenersi un incontro di Giulia Andrian (candidata Partito Democratico) su donne e parità di genere: è stato cancellato in via precauzionale in quanto negli scorsi giorni la candidata Pd era venuta a contatto con una persona risultata positiva al Covid-19: domani effettuerà il tampone e attenderà l’esito. Nel frattempo, ha sospeso tutti gli appuntamenti in programma.