Coronavirus: 11 vittime, record nuovi contagiati con 1.733

Secondo il bollettino di oggi del ministero della Salute in Italia i casi di coronavirus tornano a salire .

Nelle ultime 24 ore, con 113.085 tamponi eseguiti (21 mila in più rispetto a ieri), i nuovi contagi sono 1.733, ieri l’aumento era stato di 1.397.

Il totale dei casi sale così a 274.644. Le vittime sono 11, per un totale di 35.518 deceduti dall’inizio dell’emergenza.

Il numero delle terapie intensive da Covid è stabile, con un solo paziente in più di ieri (121), mentre è in crescita il numero dei nuovi ricoverati con sintomi (1607, +102). Complessivamente gli attuali positivi sono 30.099 con un incremento di 1.184 su giovedì.

Nessuna Regione ha zero nuovi casi. Valle d’Aosta (2), Molise (4) e Basilicata (7) sono sotto la decina. In Lombardia sono stati individuati 337 casi positivi, 171 in campania e nel lazio. I casi in veneto sono 273, dei quali 50 relativi ad agosto. In Toscana 99 positivi in più.

Nel mondo. Salgono a oltre 868 mila i decessi nel mondo legati alla pandemia. Oltre 186 mila sono stati registrati negli Stati Uniti seguiti da Brasile, India, Messico, Regno Unito e Italia.

I casi globali sono più di 26 milioni e 300 mila. In testa, nella classifica degli infetti, gli Usa che superano i 6 milioni, il Brasile che oltrepassa la soglia dei 4 milioni, l’India che sfiora i 4 milioni e la Russia con oltre 1 milioni di contagi.