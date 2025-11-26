Pedemontana Veneta, domani esercitazione di protezione civile nella Galleria di S. Urbano

Domani giovedì 27 novembre, a partire dalle ore 21 e per una durata di circa

quattro ore, si svolgerà un’esercitazione di protezione civile all’interno della Galleria Sant’Urbano Nord, situata lungo la Superstrada Pedemontana Veneta tra i caselli di Arzignano e Valle Agno.

L’attività esercitativa, promossa dal concessionario Spv Spa e coordinata dalla Prefettura

di Vicenza, prevede la simulazione di un tamponamento tra un mezzo pesante e un veicolo

leggero, con conseguente incendio all’interno della Galleria Sant’Urbano Fornice Direzione Nord A4. L’evento, da classificarsi come “codice nero”, avrà luogo in direzione Treviso –

Montecchio Maggiore, con conseguente chiusura di entrambe le carreggiate, come previsto dal Piano di Gestione delle Emergenze della Spv.

L’esercitazione, organizzata “su scala reale”, prevede la partecipazione con mezzi e

personale di tutti gli enti territoriali competenti, tra cui Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Centrale Operativa Provinciale Suem 118, Pronto

Soccorso di Valdagno Distretto Ovest, Società Spv, Società Autostrada Bs-Pd, Protezione

Civile Provinciale.

L’esercitazione è finalizzata a “testare” la corretta applicazione del Piano di Gestione

delle Emergenze di Spv, ovvero le procedure previste in caso di incidente rilevante in galleria in conformità del decreto legislativo 264/2006 recante “Attuazione della Direttiva 2004/54/Ce in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea”, nonché a testare i flussi di comunicazione e di intervento sia interni alla Spv sia tra gli Enti preposti al soccorso.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.