Maltempo in arrivo, da domani allerta meteo per forti rovesci e temporali

Allerta meteo di colore giallo da domani in Veneto. Tra le ore centrali di giovedì 16 settembre e le prime ore del 17 settembre è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica. Tra le 10 di domani e le 8 di venerdì, infatti, il meteo indica tempo a tratti instabile e perturbato con on precipitazioni da sparse a diffuse, specie sulle zone centro-settentrionali, anche a carattere di rovescio o temporale. Sono possibili anche locali fenomeni intensi, in particolare forti rovesci.