Indirizzo musicale al via: Scuola, Comune e Banda uniti per i giovani del paese

E’ un progetto ambizioso e articolato quello che, dopo una preview questa sera a Valdastico, sarà ufficialmente presentato domani pomeriggio dalle 16 all’Istituto Comprensivo Pietro Marocco di Arsiero. Un indirizzo musicale già sperimentato embrionalmente in questi mesi, che prenderà però corpo nella sua totalità grazie ad una preziosa sinergia tra il Comune di Arsiero, la Banda Cittadina “G.Rossi” e appunto la scuola.

Quattro le classi di strumento contemplate nella proposta formativa voluta dal “Marocco”: violino, flauto traverso, chitarra, pianoforte, nell’idea di intercettare quanto più possibile il gusto dei ragazzi in un’architettura didattica che mira a superare il mero indirizzo di triennio per creare un fil rouge dalla scuola dell’infanzia sino ad oltre la secondaria di primo grado. “In termini di curricolo verticale – spiega Elisabetta Cuman, docente e referente per il progetto – crediamo fortemente nell’educazione musicale, dalla scuola dell’infanzia fino a creare un’occasione, per gli alunni uscenti dalla terza media, di proseguire lo studio dello strumento e la pratica della musica d’insieme, promuovendo un sodalizio con la banda cittadina “Associazione Girolamo Rossi”:

l’associazione provvede alla fornitura di esperti esterni per progetti musicali per i plessi di scuola d’infanzia; per la scuola primaria, c’è il progetto interno “Dal corpo, alla voce, allo strumento” (musica e potenziato); per la secondaria ad indirizzo musicale, oltre alle lezioni di strumento, solfeggio ed orchestra, sono previsti degli interventi di membri della Banda stessa che accedono alle classi per far conoscere, attraverso proposte attive e di stampo laboratoriale, la realtà cittadina”.

Un mix dove la Banda, ha rivelato il presidente Alberto Bortolan, ha in previsione di allargare gli orizzonti dell’orchestra fiati con l’inclusione, nell’organico, di strumenti a corda e di altre tipologie, diventando quindi una vera e propria orchestra sinfonica: “Sono particolarmente orgogliosa di questo traguardo – racconta la sindaca di Arsiero Cristina Meneghini, già insegnante di musica – perché mettiamo insieme socialità, crescita personale dei ragazzi e opportunità che sapranno dar lustro e visibilità ad un istituto scolastico come il nostro pronto a mettersi in gioco per essere, se possibile, ancor più accattivante e al passo con esigenze sempre in evoluzione. Il tutto reso possibile anche grazie ad una quota del “Bando Borghi”: rivalutiamo il territorio e soprattutto manteniamo i giovani in questo territorio. Un fare comunità concreto che auspico otterrà i risultati sperati per i quali sin d’ora, ringrazio tutti gli attori in campo”.

Un progetto davvero inclusivo. Per gli alunni le cui famiglie avessero delle comprovate difficoltà economiche, è previsto infatti un apposito contributo comunale per l’acquisto di uno strumento: “L’indirizzo musicale dell’I.C. Marocco – conclude la professoressa Cuman – si è avviato a settembre per volontà dell’ex Dirigente Scolastico Francesco Crivellaro, ed è ora coltivato con cura ed attenzione dalla Dirigente Anna Arcidiacono: stiamo svolgendo un lavoro di squadra propedeutico ad un circolo virtuoso tra l’indirizzo musicale della scuola ed un’associazione del territorio: una vera e propria cittadella della musica”.