Nate le prime tartarughe della spiaggia di Jesolo: è il nido più a nord del mondo

Si sono schiuse questa notte sull’arenile di Jesolo, dopo 66 giorni, le prime uova di tartaruga Caretta Caretta che erano state deposte lo scorse 10 luglio sulla spiaggia antistante piazza Brescia: si tratta di un nido-record, il più a nord di tutto il mondo. La zona di deposizione da allora è sorvegliata, transennata e oggetto di studi da parte dei biologi e veterinari dell’Università di Padova, dai volontari del Circolo di Legambiente del Veneto Orientale e dall’Arpav. Sotto lo sguardo entusiasta dei presenti i primi nove esemplari si sono diretti verso il mare, assistiti dai veterinari e sotto gli occhi di una cinquantina di cittadini, meravigliati per questo straordinario spettacolo della natura che per la prima volta in assoluto riguardava una zona così a nord nel Mare Adriatico.

82 le uova deposte a mezzo metro di profondità nella notte fra il 9 e il 10 luglio scorso sul litorale jesolano, all’altezza della torretta 13 in zona piazzetta Casa Bianca: si attende quindi nelle prossime ore la schiusa anche delle altre. Sono infatti una quarantina le uova tenute sotto controllo.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, con un post su Facebook ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i volontari che hanno reso possibile l’incredibile impresa: Plastic Free Veneto, WWF YOUng Italy, Sea Shepherd Italia, Marevivo Veneto, il Museo civico di Storia naturale di Jesolo e A.R.C.A. 113 Ecologico Onlus. Per più di due mesi volontari, biologi dell’Università di Padova, i bagnini degli stabilimenti balneari e associazioni ambientalistiche hanno monitorato giorno e notte l’area.

Sempre ieri, nel Delta del Po si sono schiuse altre uova di tartaruga marina: il sito di nidificazione era stato segnalato da un pescatore tra le finissime sabbie di origine alluvionale. L’Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po e l’Università di Padova hanno constatato che molte piccole tartarughe erano riuscite a raggiungere il mare. Un evento eccezionale, mai accaduto prima a queste latitudini della costa adriatica, che ha richiamato l’attenzione di moltissime persone che adesso con il fiato sospeso attendono la nascita dei piccoli, prevista proprio in questi giorni.“La tartaruga marina ha scelto le nostre spiagge per riprodursi e dare la vita a nuovi esemplari – commenta l’assessore regionale alla Caccia e Pesca, Parchi e Biodiversità, Cristiano Corazzari -. Un fenomeno inusuale a queste latitudini, ma che conferma l’efficacia di tutta una serie di azioni di tutela avviate anche con il coinvolgimento di tanti portatori di interesse. Molteplici sono sicuramente gli interventi da intraprendere in futuro a tutela della risorsa marina e costiera, indispensabili per la conservazione della biodiversità animale, vegetale e paesaggistica e per dare spazio ad un turismo sostenibile, sempre più attento alle risorse naturalistiche che la nostra regione può offrire”.