Nuova perturbazione in arrivo e nuova allerta gialla per criticità idrogeologica

Una nuova perturbazione in arrivo in Veneto ha spinto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione a emettere lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica dalle 24 di oggi alle 8 del 25 maggio sui bacini idrografici Piave-Pedemontano e Basso Brenta-Bacchiglione.

Le previsioni indicano per lunedì 24 maggio tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse, a tratti anche forti e a carattere di rovescio o locale temporale specie su Prealpi e pianura. Quantitativi in genere consistenti, localmente abbondanti in caso di rovesci più intensi e persistenti. Venti da moderati a sostenuti in quota dai quadranti meridionali, moderati a tratti tesi in prevalenza da est o nord-est in pianura e a tratti da sud-est sulla costa. Limite neve in genere oltre i 2500 m. circa.

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nella zona di allertamento di Vene-H (Piave-Pedemontano).