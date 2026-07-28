Paura a Gardaland: incendio nella zona Far West, fermato il Raptor – VIDEO

Momenti di paura a Gardaland, il parco di divertimenti di Castelnuovo del Garda, dove nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, si è sviluppato un grosso incendio: le fiamme hanno avvolto una torretta di legno nell’area del villaggio Far West, incendiando anche le piante vicine.

Ignote la cause dell’incendio. Per sicurezza, la direzione del parco divertimenti ha chiuso la vicina attrazione dei Raptor, le montagne russe alate, mentre tutte le altre attività al di fuori dell’area interessata sono rimaste aperte.

Le fiamme, alte diversi metri, hanno provocato un’alta colonna di fumo nero, visibile a distanza di chilometri. Sul posto sono intervenuti subito gli operatori del servizio interno del parco e due mezzi dei vigili del fuoco arrivati dalla vicina caserma di Bardolino. L’incendio è stato spento nel giro di pochi minuti e i vigili del fuoco stanno bonificando l’area da eventuali focolai.Nonostante la fuga generale, non si segnalano feriti.

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