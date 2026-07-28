Vicentino 55enne cade in un dirupo e muore in Trentino

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Un turista vicentino di 55 anni è morto oggi nelle montagne del trentino a Cinte Tesino a seguito di un incidente in bicicletta. Mentre con suo figlio 18enne stava facendo un’escursione lungo il sentiero Pasetto, che collega Cinte Tesino a Grigno, lungo un percorso chiuso da una ordinanza, l’uomo è finito in un dirupo.

Il figlio che era andato avanti, ad un certo punto avendo trovato il sentiero chiuso era tornato indietro, senza però incontrare il padre. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un elicottero che aveva a bordo un soccorritore del Soccorso alpino di Tesino e una squadra via terra. Presenti sul posto anche il sindaco di Cinte Tesino e i Vigili del fuoco. Il corpo del ciclista è stato individuato nel dirupo, a circa 80 metri dal sentiero, in una zona dove il bosco è fitto e il tratto è impervio.

Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del 55enne. La salma è stata recuperata dall’elicottero con il verricello e portata a Cinte Tesino.

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