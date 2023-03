Prof universitario con consulenze nel Vicentino indagato per truffa: la laurea non era valida

L’indagine era iniziata nel 2020 con un controllo dell’Arma in un’azienda veneziana che si occupa della gestione di rifiuti pericolosi. Il professionista (57 anni), contattato come perito, risultava aver conseguito nel 2006 la laurea in Scienze Ambientali a Miami, e possedere la qualifica di pubblico ufficiale in qualità di ispettore ambientale.

La “Miami International University” non sarebbe però accreditata negli Stati Uniti, e ciò comporterebbe la non riconoscibilità in Italia dei titoli rilasciati, quindi l’impossibilità di ottenere incarichi o partecipare a bandi di concorso. Aveva inoltre vinto tra il 2014 e il 2019 alcuni bandi di concorso per lezioni di varie materie, ottenendo compensi che secondo l’accusa non sarebbero regolari, e ulteriori qualifiche nel curriculum, in forza delle quali ha lavorato come consulente presso i Comuni vicentini di Asiago, Roana e Gallio e per la sezione fallimentare del Tribunale di Venezia.

Il docente ha respinto le accuse, dichiarando che la laurea a Miami è “assolutamente riconosciuta” e che il problema risiede nel fatto che il sistema di accreditamento americano “è completamente diverso dal nostro”.