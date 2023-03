Schianto auto-scooter ad Anconetta: morto un uomo di 52 anni dopo il ricovero d’urgenza

Non è sopravvissuto alle lesioni conseguenza dell’urto e dello sbalzo sull’asfalto un 52enne residente a Vicenza, vittima dello scontro tra lo scooter – su cui viaggiava lungo strada Postumia giovedì sera -, e una vettura Mercedes Classe A. Il decesso sarebbe avvenuto nel reparto di rianimazione del San Bortolo, dopo la corsa in ospedale in codice rosso.

La collisione tra i due veicoli è avvenuta poco prima delle 21 di ieri sera in zona Anconetta, quartiere alla periferia Vicenza. Risultano per il momento ignote le cause dell’incidente sulla strada con esiti mortali per il conducente del motociclo, la cui identità non è per il momento ancora nota.

Sul posto, lungo il tratto della Sp Postumia che attraversa località Anconetta, si sono diretti ieri sera i soccorsi del Suem 118 con un’ambulanza e le pattuglie di turno i polizia locale del capoluogo berico per i rilievi di rito oltre che per tenere a distanza chi non era direttamente impegnato nei soccorsi ai feriti. Il luogo d’impatto, con l’oscurità e probabilmente dovuto a una mancata precedenza, è stato indicato in prossimità di una stazione di servizio.

Il 52enne è stato stabilizzato dal medico d’emergenza sul posto, dopo i prolungati tentativi di rianimazione prima del trasferimento al polo sanitario di Vicenza. Nel corso della notte la notizia del decesso dell’uomo, un vicentino che stava facendo rientro presso la propria abitazione nelle vicinanze del luogo della tragedia. Contusioni non gravi sarebbero state riportate invece dall’automobilista, medicato senza necessità di ricovero ma rimasto sotto choc per l’accaduto, secondo le poche informazioni disponibili per ora.