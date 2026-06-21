Prosegue l’allerta caldo in Veneto
Permangono sul territorio veneto condizioni di disagio fisico in prevalenza intenso a causa dell’ondata di calore in corso. Non sono previsti fenomeni significativi salvo la possibilità di qualche rovescio o temporale nelle ore pomeridiane, da locale a sparso su zone montane, in successivo locale sconfinamento verso la pedemontana/alta pianura, con probabilità contenuta di qualche fenomeno localmente intenso.
Come già per la giornata di oggi, domenica 21 giugno, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha confermato quindi l’allerta gialla (fase operativa di attenzione) per caldo anche per domani, lunedì 22 giugno, su tutto il territorio regionale.
– – – – –
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.