Auto con nove giovani finisce in un canale, morti tre 17enni

Dramma a Senago, nel Milanese. Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita all’alba di oggi dopo che l’auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni alla guida di un’Audi A2, è indagato per omicidio stradale aggravato.

Stando a quanto emerso, è risultato positivo all’alcol test. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, unitamente ai sommozzatori, per liberare i ragazzi dall’auto.

Sono in corso gli accertamenti per risalire alla dinamica dell’incidente. L’allarme è scattato intorno alle 5.30. Sette giovani sono stati estratti vivi dall’auto, incluso il conducente, e trasportati in ospedale. La prima vittima, una ragazza, è morta nonostante i disperati tentativi dei soccorritori di rianimarla, poco dopo l’arrivo in ospedale. Sono invece di due ragazzi di 17 anni i corpi trovati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Lunghe le operazioni di recupero dell’auto finita fuori strada. La Procura di Milano intanto ha già disposto l’autopsia per le giovani vittime.

Stando a quanto riferito dalle autorità, l’Audi A2 su cui viaggiavano i nove ragazzi coinvolti nell’incidente nel parco delle Groane percorreva un tratto di strada lungo il canale Villoresi non aperto al passaggio delle macchine. In particolare, la sindaca di Senago Magda Beretta ha confermato all’Ansa che nella zona in questione “c’è uno sterrato e la pista ciclabile delimitata da una balaustra in legno, ma non è aperta alle auto. E proseguendo si ritorna sulle strade percorribili verso il centro di Senago”.