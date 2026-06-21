Ultraleggero precipita durante l’atterraggio. Feriti pilota e passeggero

Poco dopo le ore 12:30 di oggi, domenica 21 giugno un ultraleggero che ha subito un incidente durante la fase di atterraggio ad Asiago.

Il velivolo, con a bordo due persone, era partito dall’aeroporto di Thiene. Per cause in corso di accertamento ha perso improvvisamente quota, schiantando all’interno del perimetro dell’aeroporto.

Sul posto sono accorsi immediatamente un’ambulanza del Suem, i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco dal locale distaccamento. Quest’ultima ha provveduto alla messa in sicurezza del velivolo, mentre le due persone a bordo, rimaste ferite ma coscienti, sono state soccorse dal personale sanitario, stabilizzate e successivamente trasferite in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita.

L’intervento di soccorso da parte dei Vigili del fuoco si è concluso dopo la completa messa in sicurezza dell’area.

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