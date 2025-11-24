Regionali, exit poll: Stefani tra il 58 e il 62%. Affluenza al 44%. Tutti gli aggiornamenti
Urne chiuse in Veneto per l’elezione del nuovo presidente della Regione e dei nuovi consiglieri regionali. Con i dati di 4724 sezioni su 4729 (817 su 817 nel Vicentino), l’affluenza definitiva ammonta al 44,65%. In provincia di Vicenza, il numero dei votanti arriva al 45,10%, in netto calo rispetto alle regionali del 2020 quando la partecipazione era stata del 61,80%.
Alberto Stefani, candidato del centrodestra, si attesta, secondo gli exit poll, tra il 58 e il 62%. Il principale sfidante, Giovanni Manildo, sostenuto dal centrosinistra, arriva a quota 32-36%. Gli altri candidati si attestano invece tra il 5 e il 7%.
Notizia in aggiornamento