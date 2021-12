Report Covid su casi pediatrici: in Veneto quasi 10 mila i bambini veneti sotto contagio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Regione Veneto, nell’ambito dell’apertura della campagna di vaccinazione per i bambini sotto i 14 anni, ha diramato ieri mattina i numeri aggiornati sui casi pediatrici positivi al Covid – sono oggi poco meno di 10 mila nelle sette province – e l’aggiornamento relativo alle prenotazioni di vaccino in questa ampia fascia d’età.

Dall’inizio della pandemia, i bambini veneti che hanno contratto una qualche forma leggera o più invasiva del virus che da quasi due anni ormai tormenta il globo sono oltre 63.500. Come noto, con numeri saliti in maniera vertiginosa tra fine novembre e nella prima metà di dicembre costringendo il Dipartimento di Prevenzione del Veneto a rivedere i protocolli sanitari da applicare nelle scuole.

Segue questo poco gradevole trend anche Vicenza e provincia, che allo stato attuale – i dati sono ancorati a mercoledì 15/12 – registra 1.745 tra neonati, bambini e preadolescenti attualmente positivi al Covid-19. Di questi, la maggioranza o meglio dire i due terzi complessivi è racchiusa nella fascia d’età che frequenta le scuole dell’obbligo (7-14 anni), vale a dire 1.213 unità. Tra i neonati da 0 a 1 anno di vita sono “solo” 49 i contagi in corso, mentre sono contati in 63 dai 2 ai 6 anni. Statistiche rese note da Azienda Zero che evidenziano come la socialità in ambito scolastico continui a recitare un ruolo decisivo.

La provincia di Vicenza segue quelle di Padova (2.190), Treviso (1.943) e di poco Venezia (1.745) in termini assoluti nella tabella che riassume gli “attualmente positivi” in età pediatrica, mentre in totale in Veneto sono stati conteggiati in 9.626 alla serata di mercoledì. In proporzione, rispetto ai casi totali accertati fin qui si tratta dell’istantanea più alta: solo ad oggi sul totale di 63.742 bambini “passati” per il coronavirus da marzo 2019 circa un settimo si trovano alle prese con l’infezione a dieci giorni dal Natale.

Sul fronte della campagna di immunizzazione in età pediatrica sono 6.370 le prenotazioni per le vaccinazioni effettuate finora dai genitori di minori per la popolazione under 12 nel Vicentino, come dato aggregato tra Ulss 7 Pedemontana e Ulss 8 Berica. Il totale in Veneto ammonta a 24.313 prime dosi prenotate, con aggiornamento validato da Azienda Zero alle 8 di giovedì mattina.