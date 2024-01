Saluti dal mondo: veneti e italiani raccontano la loro nuova vita all’estero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Fine anno tempo di saluti anche per Radio Eco Vicentino in un lungo e frizzante giro del mondo a salutare i tanti amici italiani all’estero: è l’ultima puntata dell’anno quella condotta dalla voce calda di Gianni Manuel e dalla simpatia contagiosa di Martina Polelli con ospite in studio il giornalista Marco Zorzi, a ripercorrere un 2023 ricco di ospiti e di nuovi amici.

Chi per lavoro, chi per studio e chi ancora per inseguire un sogno o più semplicemente l’amore, sono quasi 30 milioni gli Italiani che dal 1861 sono emigrati un po’ in tutti i paesi del mondo, mete più gettonate oltre agli States, Argentina, Brasile, Uruguay, Canada e Australia: tra questi, oltre 5 milioni e mezzo i veneti che hanno lasciato la loro terra. In epoche più recenti, principalmente dalla fine degli anni Cinquanta, l’emigrazione verso l’Europa del Nord: Francia, Germania e Belgio i paesi scelti per la gran parte.

Ma c’è chi come Giulia, originaria di Roma, ha puntato verso la più fredda Norvegia e con la famiglia lì si è stabilita nel 2012 gestendo un concessionario d’auto: “Anche se l’Italia ci manca – confessa ai microfoni di Eco Vicentino, a sorpresa in diretta dopo una visita pianificata durante le vacanze proprio al Garda per il periodo natalizio – in Norvegia abbiamo trovato un welfare ed un sistema sociale completamente diverso, qualcosa che ti fa guardare con fiducia al proprio futuro non soltanto professionale. Integrarsi non è mai semplice, la lingua è tosta, ma stiamo bene e manteniamo sempre un contatto con altri connazionali che vivono nel paese scandinavo”.

Un legame con il Veneto e l’Italia garantito anche grazie all’impegno di Radio Eco Vicentino: sempre più la radio degli italiani e dei veneti nel mondo, con un 2024 dedicato in particolare a loro!

Le ospitate del 2023.dal mondo

Stefano Tansella – a Palau con la gelateria L’Amarena Gelato Shop

Cristian Storti e Karen Guelpa – a Swakopmund in Namibia

Michele Anzolin – mastro birraio a Oslo in Norvegia

Paolo Bordoni – fotografo alle Seychelles

Giovanni Rossi – ristoratore alle Samoa

Ester Dal Pozzo – pasticcera ad Almeria n Spagna

Elena Frizzo – a Dubai

Gabriella Manerba – in Repubblica Dominicana

Paola Cairo – in Lussemburgo

Luca Mastrocco e Lorenzo Rossi – in Germania

Roberto Bassi con Scuola di Calcio – in Guinea

Antonella Sinopoli – in Ghana

Mauro e Barbara – da Capo Verde a Cadiz

Diego Di Brigida – in Qatar

Sabina del Circolo degli Italiani – in Finlandia

Patrizia con foodtruck/piadineria romagnola – in Francia

Fabrizio guida turistica – in Lituania

Alvin ed Emanuele Turbanti – alle Canarie

Daniela di Polpette Lokale Gastronomie – ad Amsterdam

Lisa Francescutto – in Germania

Paolo consulente amministrativo – in Olanda

Rocco pensionato – in Svizzera

Beppe Cogliandro – in Austria

Matteo di Irlanda per gli Italiani – Irlanda

Cristina Campassi presidente di D.I.V.E. (Washington DC) (Donne Italiane che Vivono all’Estero) – Stati Uniti

Roberta – da Zanzibar

Max e Karla – dall’Albania

Ferruccio Zecchin – presidente dell’associazione Vicentini nel Mondo

Chiara Balsamo – da Parigi

Giorgia Santacatterina – da Londra