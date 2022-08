Si lancia dall’ottavo piano dell’ospedale: suicida medico vicentino di 36 anni

E’ un medico di 36 anni della provincia di Vicenza, in forza all’ospedale di Camposampiero (Padova) e con una brillante carriera davanti, l’uomo che ieri 25 agosto intorno all’ora di pranzo si è lanciato dall’ottavo piano dell’ospedale in cui lavorava, togliendosi la vita.

Apprezzato dai colleghi e dai pazienti per la grande professionalità e umanità, da quanto emerge il medico non avrebbe lasciato scritti che motivassero la scelta di farla finita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Dolore e incredulità tra i colleghi di lavoro che l’hanno dipinto come un professionista esemplare. «Lascia un grande vuoto umano e professionale» commenta la direzione dell’Ulss 6 Euganea. «Operoso, generoso ed appassionato, da tanti anni prestava servizio presso l’ospedale di Camposampiero. I colleghi lo ricordano come “il collaboratore ideale, estremamente disponibile e profondamente umano” .Tante le espressioni di stima manifestate in queste ore verso di lui, che sapeva fare molto bene il suo mestiere, e per la grande cura che dedicava ai pazienti: “Mancherà ogni giorno, per lo zelo e la sensibilità messi in ogni suo gesto”. L’Azienda Ulss 6 Euganea esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e a quanti hanno apprezzato le sue doti».

Per chi si trovasse in una situazione di difficoltà psicologica e per i loro familiari si ricorda che sono attivi 24 ore su 24 servizi di prevenzione e assistenza psicologica:

Servizio regionale – Progetto InOltre (800.334.343)

Fondazione Di Leo (800.168.768)

Telefono Amico (199.284.284)

Telefono Azzurro (1.96.96).