Previsioni 31 luglio-3 agosto: tempo stabile e rialzo termico. Instabilità in montagna
Evoluzione generale
Il promontorio anticiclonico in espansione da Sud-Ovest sul Mediterraneo occidentale estende la sua influenza fino ad interessare anche la nostra regione con tempo stabile e rialzo termico con temperature ben superiori alla media del periodo. Tuttavia sul bordo settentrionale del promontorio potranno infiltrarsi correnti un po’ più umide di origine atlantica che accentueranno l’instabilità termo-convettiva nelle ore più calde sulle zone montane, soprattutto nel fine-settimana.
Venerdi 31 luglio
Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e al mattino anche in montagna, dove nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità di tipo cumuliforme.
Precipitazioni: Nel pomeriggio sulle zone montane, specie sulle Dolomiti, probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche rovescio o temporale.
Temperature: In ulteriore aumento, salvo risultare localmente stazionarie nei valori minimi.
Venti: In quota da deboli a moderati da sud-ovest; altrove variabili, con brezze lungo la costa e nelle valli.
Mare: Calmo o quasi calmo.
Sabato 1 agosto
Cielo: In pianura iniziali locali annuvolamenti medio-alti seguiti da cielo sereno, salvo locali annuvolamenti verso sera sulle zone interne. In montagna inizialmente ben soleggiato, dalle ore centrali sviluppo di nubi cumuliformi, specie sulle Dolomiti.
Precipitazioni: Dal pomeriggio aumento della probabilità di rovesci e temporali sulle zone montane, specie sulle Dolomiti dove saranno a tratti diffusi nel pomeriggio/sera. In serata locali fenomeni di instabilità potrebbero sconfinare sulle zone pedemontane/interne della pianura.
Temperature: Senza notevoli variazioni, salvo locale ulteriore aumento dei valori minimi in pianura.
Venti: In pianura deboli variabili nell’entroterra, a regime di brezza sulla costa. In quota moderati/tesi da ovest/sud-ovest.
Mare: Calmo.
Domenica 2 agosto
In pianura in prevalenza sereno; sulle zone montane, specie sulle Dolomiti, durante le ore centrali sviluppo di nubi cumuliformi, con probabili locali rovesci e temporali associati. Temperature pressoché stazionarie e molto superiori alla media del periodo. Sulla costa al mattino rinforzi moderati di vento da nord-est.
Lunedi 3 agosto
In pianura in prevalenza sereno; sulle zone montane durante le ore centrali sviluppo di nubi cumuliformi, con probabili rovesci e temporali associati, più probabili sulle Dolomiti. Temperature senza notevoli variazioni.
Previsioni a cura di Arpav
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