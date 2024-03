Spettacolo veneto in lutto per Gianni Maser: fu manager dei cantanti e promoter di eventi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nella sua carriera ha prima cantato e poi fatto cantare tanti artisti in Veneto, sia già affermati che voci emergenti, organizzando (per decenni) centinaia di concerti e festival, in vesti di promoter di eventi in musica. E’ mancato lunedì di questa settimana Gianni Maser, un nome arcinoto nel circuito delle note che ha lavorato anche come presentatore e manager, dopo gli albori in prima persona con il microfono, incidendo due dischi in gioventù negli anni ’60. E’ spirato all’età di 79 anni, debilitato da una grave malattia che lo aveva colpito da alcuni mesi.

Trevigiano di nascita – era originario di Asolo con frequentazioni anche nel Vicentino in più occasioni nel corso della sua vita -, aveva studiato a Venezia in istituto alberghiero prima di essere “folgorato” dalla musica e dal jet set: dopo aver girato l’Italia intera è divenuto veronese d’adozione dove ha trascorso gli anni recenti, tra Soave e Verona appunto, dove si terrà venerdì la cerimonia di commiato. E’ stato amico e collaboratore tra gli altri di Al Bano – portato ad Asiago – e Bobby Solo tra i cantanti italiani e, come tutti gli riconoscono, una miniera di idee.

Maser è stato il “papà” tra gli altri del Cantaveneto Show, in onda sulle prime emittenti tv locali e negli anni duemila del Festival Show. Contribuì a lanciare sui palcoscenici e nel mondo dello spettacolo artisti come Vasco e Ivana Spagna, e collaborò negli anni con Ezio Radaelli al Cantagiro e con Mike Bongiorno a Milano, in accoppiata ad un altro manager conosciuto Frano Catullè, oltre che con decine di canali radio e televisivi, fino agli spettacoli di moda e concorsi di bellezza per aspiranti modelle più recenti come Model For Italy. La lista di eventi che hanno visto lo “zampino” di Maser è molto più lunga, ovviamente, di quanto viene citato oggi.

In tanti ricordano in queste ore Gianni Maser sul web e sui social, con l’ultimo addio alle spoglie del presentatore e promoter di eventi fissato per venerdì mattina. La cerimonia si terrà nella chiesa del Santo Bambin Gesù di Verona, dalle 10.30. Oltre ai parenti, sono attesi amici e collaboratori da più regioni d’Italia per rendergli omaggio.