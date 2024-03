Si gareggia a colpi di matita e fantasia: il Concorso Nazionale del Fumetto compie 10 anni

“Doppia cifra” e un nuovo capitolo tutto da scrivere e poi pure da leggere per il “Concorso Nazionale del Fumetto“, l’iniziativa ormai consolidata proposta dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Valdagno attraverso Progetto Giovani e la collaborazione di fumettisti affermati, da sempre amici e sostenitori della kermesse culturale della vallata ma di portata nazionale. Con la pubblicazione del regolamento, infatti, prende ufficialmente il via la nuova edizione del progetto che spegne ora le 10 candeline e che chiama a sfidarsi a colpi di matita e fantasia fumettisti non professionisti dagli 11 ai 30 anni, suddivisi in due categorie.

Negli anni sono stati 241 gli autori da tutta Italia che hanno partecipato all’iniziativa promossa nel Vicentino, molti dei quali si sono messi non solo in gioco, ma anche in viaggio per partecipare di persona alle premiazioni e alla Clinic, il momento di incontro con la giuria che è da sempre nota distintiva e valore aggiunto della rassegna valdagnese.

“Quest’anno il Concorso nazionale del fumetto arriva al numero tondo e compie dieci anni – sottolinea l’assessora alle politiche giovanili Ester Peruffo -. Siamo molto felici di questo traguardo, raggiunto anche grazie alla collaborazione con professionisti e in particolare con il professor Giuliano Piccininno, che ringraziamo. Anno dopo anno il progetto è cresciuto ed è diventato sempre più famoso, confermandosi come un’opportunità di partecipazione per tanti ragazzi e ragazze, ma anche un’occasione per portare una proposta valdagnese a livello nazionale”.

Il Concorso – interrotto solo nel 2020 per i vincoli imposti dall’emergenza sanitaria – chiede ai fumettisti di raccontare una storia a tema libero in massimo sei tavole. Previste due categorie in gara: dagli 11 ai 16 anni (17 anni non compiuti) e dai 17 ai 30 anni (31 anni non compiuti). A giudicare le opere sarà una giuria di professionisti presieduta da Giuliano Piccininno. Il termine ultimo per la ricezione delle candidature è fissato per lunedì 15 luglio 2024.

In palio per il primo classificato della categoria 11-16 anni un buono del valore di euro 50 da spendere esclusivamente per l’acquisto di fumetti, giochi, materiali per il disegno presso i negozi di Valdagno. Per il primo classificato della categoria 17-30 anni il buono invece sarà di 300 euro.