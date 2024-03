Due ciclisti investiti in tarda serata in via Monte Pasubio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ di due feriti il bilancio di un grave investimento avvenuto ieri sera, 12 marzo, a Zanè intorno alle 22,30 lungo la Strada Provinciale 66 che porta a Santorso.

L’incidente stradale è avvenuto all’altezza del civico 64 di via Monte Pasubio, nei pressi del semaforo pedonale. Le due persone ferite sono due uomini che erano in transito in bicicletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e tre ambulanze: i due ciclisti sono stati portati in ospedale, uno in codice giallo e l’altro in codice verde. Entrambi non sono in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento