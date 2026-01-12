Sette cagnoli bloccati sul canale Mordini: portati in salvo dai vigili del fuoco
Sono andati all’avventura insieme, ma si sono messi nei guai. Per salvare sette cagnolini, nel primo pomeriggio di oggi, 12 gennaio, lungo il canale Mordini a Sarcedo in zona Camerine, sono intervenuti in tanti e nonostante il soccorso difficoltoso, l’avventura per gli intrepidi pelosi, si è conclusa bene.
L’allarme è scattato alle 14:30, quando al comando della polizia locale NeVi è giunta la singolare richiesta di intervento. I sette animali erano in evidente difficoltà, bloccati in un isolotto all’interno dell’ampio canale, per fortuna con poca acqua, che scorre perpendicolare a via Camerine. Sul posto è giunta velocemente una pattuglia, a cui si sono aggiunti una squadra dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa, il veterinario di turno e un cinovigile, entrambi dell’Ulss 7 Pedemontana.
Le operazioni non sono state agevoli in quanto i sette cagnolini erano molto spaventati ed il terreno dove si trovavano era particolarmente fangoso e cedevole. I vigili del fuoco, sfruttando il greto della roggia, sono riusciti a raggiungerli e a recuperarli, riaffidandone alcuni direttamente ai legittimi proprietari, giunti sul posto nel frattempo, mentre gli altri sono stati presi in carico dal cinovigile. Le operazioni di recupero sono durate circa due ore.
