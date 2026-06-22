Sul Grappa 60 appuntamenti fino a settembre tra natura, cultura, sport e tradizioni

E’ stata annunciata durante l’Assemblea consultiva annuale della Riserva della Biosfera Monte Grappa, la nuova formula de “Il Grappa sopra le Nuvole”. Il festival, da evento concentrato in un weekend, diventa un palinsesto diffuso di appuntamenti che attraversa tutta l’estate, da giugno a ottobre, coinvolgendo i 24 Comuni della Riserva della Biosfera Monte Grappa nelle province di Vicenza, Treviso e Belluno. Con 60 eventi già in calendario, oltre 40 organizzatori coinvolti e oltre 40 luoghi diversi, il festival 2026 è la più ambiziosa edizione mai realizzata.

Sei le categorie di eventi ed iniziative attraverso il quale spazia il Festival: tradizioni e cultura, musica e spettacolo, esperienze in natura, sport, enogastronomia e appuntamenti per le famiglie. Borghi, malghe, rifugi, ville storiche, parchi naturalistici, luoghi della memoria: ogni angolo del massiccio diventa potenzialmente palcoscenico.

Il festival si è aperto sabato 20 giugno con due appuntamenti in parallelo. La mattina alla Malga Val dee Foje a Borso del Grappa (Treviso) è arrivata Marlene, Storie in Montagna: la biblioteca itinerante in bicicletta di Stefano Torresan porta storie dedicate alla montagna per bambini e famiglie. Il pomeriggio, invece, a Porcen di Seren del Grappa (Belluno), è scattato il Trail delle Briglie, 12 chilometri di corsa in montagna. Domenica 21 giugno, poi in Malga Piz di Setteville (Belluno), si è tenuto il concerto del Solstizio d’Estate con dimostrazione della produzione del formaggio e colazione ah hoc, mentre al Giardino Vegetazionale Astego di Pieve del Grappa (Treviso) per tuttala giornata si è celebrato il solstizio con visite guidate, laboratori, yoga e respiro circolare. A Feltre (Belluno) si è svolta la Granfondo Sportful Dolomiti Race.

Sottolinea Fabio Marin, presidente della Riserva della Biosfera Monte Grappa: “Il Grappa sopra le Nuvole evolve con l’intento di trasmettere il valore del Grappa non solo come una destinazione da visitare in un weekend, ma territorio vivo, attivo e ricco di iniziative. Con questa edizione abbiamo scelto di valorizzare tutto ciò che già accade sul Massiccio durante l’estate, mettendolo in rete e restituendo visibilità a decine di realtà locali che lavorano tutto l’anno. Il risultato è un palinsesto ed un palcoscenico diffuso nel tempo e nello spazio che non ha un unico centro ma molti cuori, uno per ogni Comune, ogni malga, ogni borgata che partecipa. Un Grappa da raccontare e da vivere”.

Il programma

Tradizioni e musica guidano il calendario rispettivamente con quindici e diciassette eventi (quasi la metà del programma). Le esperienze in natura contano dieci appuntamenti, seguite da sport con otto, enogastronomia con quattro eventi e family con sei.

Dopo il primo week end del 20 e 21 giugno, il calendario prosegue con una varietà di eventi e proposte.

Il 24 e 25 giugno il Montegrappa Tour Transalp porta a Possagno e Semonzo di Borso del Grappa (Treviso) una delle principali competizioni ciclistiche amatoriali internazionali, con circa 650 partecipanti. Il 26 giugno, alla Villa di Maser (Treviso), la serata “Morlacco in Villa” abbina i formaggi di malga alla proposta dei ristoratori del territorio. Dal 25 al 28 giugno la Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale di Feltre (Belluno) trasforma il centro storico medievale in una galleria a cielo aperto.

A luglio spiccano la trentesima Rassegna dei formaggi Morlacco e Bastardo del Grappa​ e gli appuntamenti storici e musicali Terre Graffiate – con concerti, escursioni musicali e il Monte Grappa Jazz Festival -, il Palio di Feltre (31 luglio – 2 agosto) e a rassegna Centorizzonti. Il 1° e 2 agosto la tradizionale Cerimonia di Cima Grappa ricorda i 23.000 caduti della Prima Guerra Mondiale sepolti nel Sacrario e le vittime del rastrellamento nazifascista del 1944, con la partecipazione di una banda austriaca ospite. Il 13 agosto, alle 5 di mattina in Valle Santa Felicita, un concerto di violino, violoncello, pianoforte e voce porta “God Save the Queen” tra i boschi del Grappa.

A fine settembre le Desmontegada segnano la chiusura della stagione degli alpeggi: il 26-27 settembre a Pedavena con la sfilata delle mandrie e il mercatino dei prodotti di malga, e il 3 ottobre tra Malga Piz e la piazza di Quero, per la discesa delle mucche a valle vestite a festa.

Tutte le info e gli eventi sono disponibili su ilgrappa.org.

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