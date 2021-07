Temporali in arrivo anche sul Vicentino, Protezione civile e pompieri pronti in caso di sos

Il Veneto si prepara per affrontare in queste ore una possibile ondata di maltempo diffuso, che trae origine dal clima afoso e dalle perturbazioni diffuse in arrivo. La seconda parte della giornata di giovedì prevede tempo instabili per rovesci di pioggia e anche temporali con possibili grandinate che si abbatteranno potenzialmente con veemenza anche sul territorio vicentino.

A prevederlo è l’Arpav, l’agenzia regionale per l’ambiente, e renderlo noto agli enti locali, alle associazioni e forze dell’ordine il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione.

Il bollettino odierno è stato affiancato da un avviso di criticità idrogeologica, fissando dalle 12 alle 24 lo stato di attenzione (allerta gialla) per la rete idraulica secondaria di tutti i bacini del territorio regionale. Ad avvertire la cittadinanza del maltempo imminente nel primo pomeriggio di oggi sono stati anche i comuni di Vicenza e di Arzignano, ad esempio, mettendo in guardia i residenti per prevenire i disagi inevitabili ma soprattutto eventuali danni, vista l’alta probabilità di temporali di forte intensità, correlati a raffiche di vento e possibile caduta di chicchi di ghiaccio.

“Dal pomeriggio-sera di giovedì marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi si legge nell’avviso pubblicato a mezzogiorno dalla Regione Veneto in base ai dati Arpav – a tratti anche diffusi ed organizzati, specie su zone montane/pedemontane e pianura centro-nord,. Saranno probabili locali fenomeni intensi (forti rovesci, raffiche di vento e grandinate) e quantitativi di pioggia localmente consistenti”.

Già dalle ore notturne tra giovedì e venerdì e, in particolare nel corso della mattinata di domani, tornerà il cielo sereno come nei giorni iniziali della settimana ad eccezioni di alcune aree pedemontane e montane. Il sostanziale bel tempo proseguirà poi nel corso del week end e nei primi giorni della nuova settimana di metà luglio.