Temporali in arrivo: un venerdì di allerta gialla per criticità idrogeologica

Il Meteo regionale segnala per domani venerdì 22 settembre tempo instabile e

perturbato con precipitazioni più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali

dove saranno possibili quantitativi localmente abbondanti. La fase più intensa è

prevista tra la mattinata e l’inizio serata anche con rovesci e temporali che localmente

potranno risultare intensi specie per forti rovesci.

Sulla base di queste previsioni di Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione

Civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica per temporali, è stata

dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) dalla mezzanotte di giovedì 21 settembre alla mezzanotte di venerdì 22, in tutti i bacini idrografici del Veneto.

Evoluzione generale

Correnti sudoccidentali associate ad una vasta saccatura di origine atlantica determineranno estesi annuvolamenti e precipitazioni diffuse venerdì, più consistenti sulle zone centro-settentrionali. Sabato la saccatura si approfondirà sull’Italia centrale, convogliando sul Veneto correnti orientali, che potranno dar luogo a precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, fino alle prime ore di domenica. Dal pomeriggio di domenica crescente stabilità.

Il meteo di venerdì 22 settembre

Cielo: Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto, soprattutto sulle zone centro-settentrionali; possibili temporanee schiarite sulle zone meridionali e lungo la costa, soprattutto nella prima parte della giornata.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) a partire dalle zone montane e dalla pianura occidentale per precipitazioni più consistenti e frequenti sulle zone centro-settentrionali e verso ovest; sulle zone orientali e meridionali i fenomeni saranno più sporadici o quasi del tutto assenti fino a metà giornata, mentre risulteranno più probabili e diffusi nel pomeriggio.

Temperature: Prevalentemente in calo lieve nelle minime, contenuto nelle massime, che saranno, però in ripresa sulla pianura nord-orientale.

Venti: In quota da sud-ovest, nella prima metà della giornata forti, dalle ore centrali in attenuazione fino a moderati/tesi; nelle valli variabili. In pianura moderati, a tratti tesi, in prevalenza da nord-est, ma in alcune fasi dai settori meridionali, sulla costa e sul centro-sud.

Mare: Mosso.