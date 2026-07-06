Sole24Ore: balzo in avanti di Possamai fra i sindaci più amati. Stefani secondo fra i governatori

Il 65% dei cittadini e delle cittadine venete consultate da Noto affermano di essere disposti a rivotare Stefani se le elezioni sio tenessero oggi: il giovane governatore veneto fra l’altro giunge secondo, ma a un solo punto dal governatore della Puglia e conferma l’approccio plebiscitario dei veneti e delle venete nel rapporto con la Regione, che già aveva contraddistinto i mandati di Luca Zaia, che si era sempre classificato primo o secondo in questo sondaggio annuale. L’altra conferma arriva da Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, giunto terzo.

Passa Zaia, ma non passa la notorietà e l’apprezzamento per chi governa il Veneto. Nel Governance Poll, l’annuale classifica-sondaggio redatta per il Sole 24 Ore da Noto, ha stabilito che anche il suo successore Alberto Stefani è fra quelli più amati. Nel dettaglio, è il secondo Presidente di Regione più amato d’Italia, preceduto solo da quello della Puglia, Antonio Decaro .

La classifica dei sindaci più amati

La nuova edizione del Governance Poll come sempre misura non solo il gradimento dei presidenti di Regione, ma anche quello dei sindaci delle città capoluogo di provincia: la graduatoria viene stilata in base ai risultati 2026, confrontandoli con i voti ottenuti il giorno della elezione e differenza. Un sondaggio che ha l’obiettivo di misurare il rapporto tra sindaci e cittadini, influenzato da scelte amministrative, capacità comunicativa e condizioni socioeconomiche locali. Non si tratta di una simulazione di voto, dato che per esempio mancano i concorrenti. In ogni caso, l’edizione 2026 segnala un lieve calo del consenso complessivo: il 50% è raggiunto da 74 sindaci su 92, (l’80%, era l’85% un anno fa).

Con un balzo di 11 punti rispetto alla rilevazione del 2025, in testa alla classifica dei primi cittadini c’è Sara Funaro, sindaca di Firenze. È la prima donna a salire sul gradino più alto del Governance Poll, condivide il podio con due habitué del consenso: il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, vincitore lo scorso anno, e quello di Napoli Gaetano Manfredi.

Possamai, balzo in avanti di 28 posizioni

Ottavo posto per il veneto Mario Conte, sindaco di Treviso (con consenso del 60%, in calo di 4,8% rispetto al momento dell’elezione, ha perso una posizione rispetto a un anno fa). Secondo sindaco veneto di un capoluogo più apprezzato è quello di Vicenza, Giacomo Possamai (56% del gradimento, in crescita del 5,5% rispetto all’anno dell’elezione, il 2023 un anno fa: è al 24esimo posto e in un anno ha fatto segnare un balzo di ben 28 posizioni (era 52esimo nel 2025).

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