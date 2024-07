Un orso sul Grappa: la polizia provinciale invita a mettere in sicurezza gli apiari

Un esemplare di orso è stato immortalato l notte scorsa da una fototrappola sul massiccio del Grappa, nello specifico sul Monte Roncon (versante bellunese, fra Seren del Grappa e Fonzaso). Ad annunciarlo è il Comune di Feltre.

L’avvistamento arriva dopo quelli avvenuti a maggio e giugno per nel Zoldano e nel Feltrino. La fototrappola riprende un esemplare che secondo le prime analisi degli esperti della Polizia Provinciale bellunese dovrebbe essere un maschio adulto.



Gli agenti provinciali suppongono si tratti dello stesso orso che il 6 luglio aveva colpito alcuni apiari a Sovramonte, sempre nella zona di Feltre. Probabilmente è anche lo stesso animale che qualche giorno dopo era stato segnalato poco distante, in territorio trentino. Dato che con ogni probabilità l’orso sta girando nella zona, la Polizia Provinciale ha invitato gli apicoltori ad adottare tutte le azioni utili per mettere in sicurezza gli apiari.