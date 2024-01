Violento frontale nel trevigiano: muore Patrick Mentil, ex promessa del ciclismo bassanese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’ex promessa del ciclismo italiano Patrick Mentil – di Castelcucco (Treviso), molto conosciuto nel Bassanese per aver studiato al liceo scientifico Jacopo Da Ponte ed essere stato in forza in passato ad una società sportiva di Marostica – è morto ieri sera a causa di un terribile frontale avvenuto nel trevigiano ad Onigo di Pederobba.

22 anni, originario di Feltre, Mentil era noto sui social network come influencer di sport estremi, dopo aver corso come professionista anche al Giro d’Italia Giovani 2021. Era stato in forza alla squadra ciclistica Pressix P3 Mito Sport di Marostica.

Ieri sera, giovedì 4 gennaio, intorno alle ore 20 era alla guida della sua Audi A3 lungo la strada regionale Feltrina quando si è scontrato frontalmente con una Land Rover a bordo della quale c’erano tre ragazzi. Una delle due auto era in fase di sorpasso e fra le cause dell’incidente, al vaglio dei carabinieri, c’è anche l’alta velocità. L’impatto è stato violentissimo e per Mentil non c’è stato nulla da fare. Due dei tre feriti (tutti trentenni) sarebbero in gravissime condizioni: sono stati portati all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, uno in elicottero e l’altro in ambulanza. Il terzo ferito, meno grave, è stato portato all’ospedale di Montebelluna.

Mentil avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 18 gennaio e sui social aveva anche una rubrica molto seguita, “Project no limits”, in cui raccontava i suoi viaggi, le sue attività all’aria aperta e le sue esperienze sportive estreme. Aveva appeso la bicicletta al chiodo nel 2021 dopo aver difeso per due stagioni i colori della Work Service, squadra nella quale era stato compagno anche di Davide Rebellin.