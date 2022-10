Il nuovo corso dell’Istituto Santa Dorotea fa germogliare una “Grande Quercia” per 100 alunni

A Thiene nasce e già cresce “La Grande Quercia“, che ripropone come solido pilastro per la formazione di bambini, ragazzi e adolescenti portando avanti tradizione e insegnamenti delle “Dorotee“, accolte nella nuova sede di Casa Insieme nella periferia Ovest della città. Una nuova, moderna e capiente struttura che soddisfa le esigenze funzionali dello storico istituto privato paritario di ispirazione cristiano cattolica – attivo dal 1880 -, inaugurato nei giorni scorsi con un evento-cerimonia divenuto una grande festa per famiglie thienesi (e dei dintorni), corpo insegnanti e ovviamente alunni che frequentano i corsi scolastici.

Circa 100 tra primaria e secondaria di primo grado, guardando ai numeri aggiornati delle iscrizioni per l’anno 2022/2023, iniziato il 12 settembre come nelle altre scuole del Veneto. A gestire le attività dopo il passaggio di testimone e l’affidamento soprattutto della preziosa eredità di conoscenze e valori portati avanti per oltre un secolo dalle suore dorotee è ora “La Grande Quercia”, con l’apporto nella gestione della nuova formazione “Crescere e Fare” affiliata alla cooperativa sociale “Cultura e Valori“, che ha sede a Verona e fa parte del circuito delle scuole paritarie cattoliche.

Dopo un periodo di crisi in cui si erano accavallate diverse proposte di soluzioni temporanee e con un futuro rimasto a lungo in bilico, due anni fa si era trovato l’accordo definitivo per il trasferimento nella nuova sede delle lezioni dell’istituto paritario, trovato nella grande struttura “Casa Insieme” voluta dalla Fondazione Pegoraro Romanatti e dedicata in larga parte a iniziative rivolte al sociale e alla cultura.