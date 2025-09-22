47enne trovato morto in una delle stanze dell’ostello di Vicenza: probabile overdose

A chiamare il numero di emergenza 118 sono stati i responsabili della struttura, nel primo pomeriggio: in una camere dell’ostello in piazza Matteotti a Vicenza giaceva il corpo esanime di un uomo.

Il ritrovamento da parte del personale, all’interno dell’Ostello Olimpico, è avvenuto intorno alle 14 di oggi, lunedì 22 settembre. I sanitari del Suem, però, altro non hanno potuto fare che accertare la morte dell’ospite, un 47enne di nazionalità italiana e originario del padovano. Sul posto, per le indagini del caso, sono intervenuti i carabinieri. Fra le ipotesi sulle cause della morte, la più accreditata pare quella di una overdose. Il sostituto procuratore di turno ha disposto l’effettuazione di una autopsia sul corpo per chiarire le cause della morte.

