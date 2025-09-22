Rally, mostre e solidarietà: il weekend è un “assalto” per 15mila

Un fine settimana da incorniciare quello appena trascorso nella città laniera, che ha visto oltre 15mila persone animare il centro e le frazioni in un caleidoscopio di eventi. Tra motori rombanti, arte all’aperto, iniziative solidali e sapori locali, Schio si è trasformata in un vero e proprio festival diffuso, complice anche il meteo favorevole che ha accompagnato le giornate.

Il cuore pulsante del weekend è stato il ritorno del Rally Città di Schio, che ha richiamato ben 73 equipaggi e centinaia di appassionati. Ma non sono mancati momenti più contemplativi, come la Mostra Mercato nel Giardino Jacquard, dove natura, arte e intrattenimento si sono intrecciati in un’esperienza immersiva. “Il weekend appena trascorso è stato davvero straordinario per la nostra città – ha commentato il sindaco Cristina Marigo, visibilmente soddisfatta – Schio ha registrato un’affluenza eccezionale, con circa 15.000 presenze che hanno animato il centro e tutto il territorio circostante. Il meteo favorevole ha sicuramente aiutato, ma il vero successo è frutto di una proposta ricchissima, condivisa con tantissime realtà associative del territorio”.

A completare il quadro, la Festa del Volontariato, gli appuntamenti sportivi e le iniziative enogastronomiche che hanno reso il weekend un mosaico di esperienze per tutte le età: “Il tutto si è svolto nel segno dell’ottima organizzazione e della sicurezza – ha aggiunto Marigo – grazie all’impegno instancabile dei numerosi volontari che desidero ringraziare di cuore. Le strutture ricettive al completo sono un ulteriore segnale di come Schio sia sempre più una città da vivere, da scoprire e da amare, sia per chi ci abita sia per chi arriva da fuori”.

Sulla stessa linea il vicesindaco Barbara Corzato, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: “Eventi come questi rappresentano un vero motore per la promozione turistica del nostro territorio. Il coinvolgimento delle associazioni locali, unito a un’offerta culturale e ricreativa di qualità, valorizza Schio e la rende sempre più attrattiva. È questa la direzione in cui vogliamo continuare a lavorare, in collaborazione con le realtà del territorio ed una regia che come amministrazione garantiamo anche grazie al supporto dei Servizi comunali”. Un weekend che ha lasciato il segno, dunque, e che potrebbe diventare un modello per future iniziative capaci di unire comunità, cultura e sviluppo locale.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.