Abusivi nei capannoni dismessi degli ex Magazzini Generali. Allontanati in quattro

Due uomini di origini straniere e due donne italiana sono state allontanate dagli stabili che ospitavano a Vicenza i Magazzini Generali, procedendo all’ennesimo sgombero dei capannoni in stato di fatiscenza, spesso meta e alloggio abusivo da parte di vagabondi e persone senza fissa dimora. Nel blitz portato a termine nell’area cittadina del mercato nuovo sono state a lungo impiegate decine di operatori tra polizia di Stato, carabinieri e polizia locale.

Si tratta solo di un “capitolo” della quattro giorni di serrati controlli nel capoluogo voluta dal questore berico Paolo Sartori, con l‘ispezione agli ex magazzini, dismessi ormai da anni, andata in scena in particolare nella giornata di sabato. Numerose le segnalazioni da parte dei cittadini di Vicenza residenti nei dintorni, a segnalare la presenza di soggetti sconosciuti che andavano e venivano da un immobile sulla carta inaccessibile, ma che continuamente si trasforma in dimora di sconosciuti.

Oltre all’utilizzo dei capannoni in maniera illegale, accrescendo la percezione di degrado nella zona, da segnalare è anche lo stato di assoluta precarietà igienico-sanitaria. Come posto in evidenza dalla Questura sono stati documentati numerosi giacigli di fortuna, suppellettili ed effetti personali di molteplici soggetti senza fissa dimora. Al termine di accurati sopralluoghi venivano intercettati due uomini: un albanese e uno slovacco da tempo in Italia, e infine due donne, entrambe di cittadinanza italiana.

Tutti e quattro, una volta identificati, sono stati riconosciuti come persone pregiudicate con numerosi precedenti per furto e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo gli accertamenti e la constatazione che dimoravano, di fatto, all’interno di capannoni dell’area sottoposta a controllo, nei loro confronti il Questore ha disposto per ciascuno un foglio di via dalla città e provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per i due stranieri.