Achille Di Falco è il nuovo direttore dei servizi socio-sanitari dell’Ulss 8

Si chiama Achille Di Falco ed è il nuovo direttore dei servizi socio sanitari dell’Ulss 8 Berica. Originario di Foggia, padovano di adozione, 48 anni, negli ultimi due anni ha lavorato a Roma in AGENAS – l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali – dove ha diretto l’Unità Operativa Complessa Formazione-ECM, un ambito di attività sul quale aveva già maturato due anni di esperienza in Azienda Zero come dirigente dell’Ufficio Formazione e supporto al programma nazionale ECM.

In precedenza, il dottor Di Falco ha lavorato per oltre vent’anni presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, iniziando come infermiere del servizio di Anestesia e Rianimazione, quindi diventando coordinatore infermieristico, poi responsabile dell’area sale operatorie, quindi dirigente responsabile del Servizio per le Professioni Sanitarie e infine, dal 2014, Direttore dell’U.O.C. Direzione delle Professioni Sanitarie.

Una progressione di carriera alla quale il dottor Di Falco ha accompagnato un costante arricchimento del suo curriculum anche sul piano accademico: dopo il diploma di laurea in Infermieristica ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso l’Università degli Studi di Padova, dove successivamente ha ottenuto anche un Master in Project Management e Gestione dell’Innovazione; successivamente ha partecipato con successo al percorso di Formazione Manageriale per Direttori Generali delle aziende sanitarie della Regione Veneto organizzato dalla Fondazione Scuola Sanità Pubblica, completando quindi il suo percorso di formazione con la Laurea Magistrale in Economia presso l’Università degli Studi NCT di Roma.

«Ringrazio il dott. Stopazzolo per la dedizione dimostrata in tanti anni di lavoro in ULSS 8 Berica e per i molteplici progetti che ha contribuito a realizzare – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica -. Con l’arrivo del dott. Di Falco la direzione strategica della nostra Azienda si arricchisce di una figura giovane ma già di grande esperienza, maturata in diversi contesti del nostro sistema sanitario. Auguro al dott. Di Falco buon lavoro, sono certa che saprà interpretare al meglio la complessità ma anche l’importanza strategica che oggi più che mai caratterizza i servizi territoriali».

«Il filo conduttore di tutto il mio percorso professionale – commenta il dott. Di Falco -, prima nei reparti di Terapia Intensiva e quindi in Sala Operatoria, poi nell’ambito del management, è sempre stata la centralità della persona rispetto all’evoluzione clinica e organizzativa della sanità. Il che vuol dire ascoltare i bisogni e far sì che i progetti, la formazione e le competenze dei professionisti siano sempre rivolti ad individuare i margini di miglioramento per lo sviluppo degli esiti di cura, favorendo l’attiva partecipazione dei pazienti ai percorsi di cura. Sono dunque non solo onorato di questa nomina, ma anche impaziente di iniziare questo nuovo incarico proprio perché rappresenta il punto di incontro delle mie precedenti esperienze, sanitarie e organizzative, tanto più in un momento storico in cui per i servizi territoriali si prospettano importanti sviluppi futuri nei modelli assistenziali».

Negli ultimi anni il dott. Di Falco è stato anche componente di numerose commissioni, tavoli e gruppi tecnici della Regione Veneto per la valutazione e il coordinamento delle attività su svariate tematiche. Dal 2012 collabora inoltre con l’Università degli Studi di Padova come professore a contratto, mentre dal 2018 al 2021 è stato vicedirettore e docente del Master di II livello in Direzione delle Professioni Sanitarie organizzato dagli Atenei di Padova, Verona e Ferrara insieme a Fondazione Scuola di Sanità Pubblica e Regione Veneto. È autore o coautore di oltre 100 relazioni per corsi, congressi e convegni scientifici regionali e nazionali e autore di diverse pubblicazioni.