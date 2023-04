Achille Variati si è sposato con la sua Lella – FOTONOTIZIA

Il giorno scelto, il 1 aprile, potrebbe far pensare ad uno scherzo, invece Achille Variati e la neo moglie Lella Bottazzo hanno fatto sul serio, unendosi in matrimonio ieri nella cornice neogotica della Chiesa di Santa Croce in San Giacomo Maggiore.

Una cerimonia semplice, con gli amici di una vita, nello stile pacato cui ci ha abituati l’eurodeputato ex sindaco di Vicenza, 70 anni già compiuti qualche settimana fa. Con la signora Lella una rapporto che dura almeno dai primi anni ’90, ma che è sempre stato un po’ volutamente riparato dalle luci della ribalta. La sposa, 65enne insegnante di lettere nelle scuole del capoluogo berico, si è presentata elegante e gioiosa, fasciata in un abito beige con stola di raso lucido in coordinato, accolta da un Variati in versione inedita e altrettanto emozionata.

IL SALUTO ‘SOCIAL DELLO SPOSO’: “Una giornata bellissima, vissuta come volevamo Lella ed io: in modo intimo, semplice, sobrio, nella nostra chiesa dei Carmini, con le famiglie e pochi amici. Una giornata per noi due. Grazie a quanti ci hanno manifestato il loro affetto, rispettando anche la nostra scelta di una cerimonia raccolta”.