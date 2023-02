L’acqua, sempre più oro blu: venti iniziative strategiche in tre anni nel piano industriale di Viacqua

“Sebbene ci siano dei cambiamenti climatici evidenti, l’acqua rimane una grande risorsa”: lo ha spiegato a Radio Eco Vicentino Giuseppe Castaman, presidente di Viacqua, una delle società idriche più importanti del Veneto.

L’azienda pubblica, partendo dalle montagne sino alla pianura, eroga i suoi servizi a 68 comuni del Vicentino e a mezzo milione di abitanti, attraverso anche sette impianti di depurazione.

“È nata nel 2018 da un matrimonio che ‘manzoniamente’ non si doveva fare, ma poi si è fatto, quello fra Alto Vicentino Servizi e Acque Vicentine” ha raccontato Giuseppe Castaman, aggiungendo che la società vanta 350 dipendenti e 700 aziende allacciate ai propri impianti. L’impegno di Viacqua è garantire un servizio di acquedotto, fognatura e depurazione che punti all’efficienza, alla sicurezza e all’avanguardia e che nell’ottobre scorso ha presentato il piano industriale 2022-2023, che punta alla sostenibilità ambientale.

L’acqua che viene offerta nella quotidianità alle aziende e ai cittadini, è di qualità e il suo prezzo deve consentire il margine necessario per effettuare i necessari investimenti.

Tra gli obiettivi da perseguire vi è l’estensione delle reti idriche a zone non servite, l’eliminazione degli scarichi non depurati nei corsi d’acqua, la riduzione degli sprechi e il miglioramento delle prestazioni ambientali e dell’efficienza depurativa.

Giuseppe Castaman ha spiegato che le sorgenti di Viacqua vanno ad alimentare un sistema idrico da adattare in caso di necessità. “Bisogna girare i tubi e farla arrivare dove serve, in caso di carenza. L’acqua non è solo un servizio essenziale ma anche un elemento dello sviluppo e della tutela del territorio, per dare un senso alla parola sostenibilità. Tutelare le acque di montagna significa creare delle reti per un efficientamento”.

Per il futuro è prevista l’apertura di 200 cantieri e l’efficientamento energetico tramite impianti fotovoltaici e idroelettrici, per far sì che vi sia una riduzione dei costi operativi e quindi un beneficio che possa ricadere nelle bollette.

Il territorio coperto di Viacqua unisce l’eccellenza dell’acqua di montagna, pura per natura, con l’eccellenza dell’acqua di pianura, con un bacino di risorgive che è fra i più importanti d’Europa. E proprio le risorgive sono diventate non solo un’oasi naturalistica, su cui si sta investendo sia per proteggerla, che per valorizzarla, facendone un luogo di formazione culturale della sostenibilità.

Il piano industriale 2022-2024

Contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio è uno degli obiettivi strategici che guida il piano d’azione di Viacqua per il triennio 2022-2024. Un obiettivo che si declina in molteplici progetti.

Per tutelare la qualità e la quantità della risorsa idrica, oltre ai numerosi interventi infrastrutturali previsti dal piano degli investimenti, Viacqua svilupperà i piani di sicurezza dell’acqua per i sistemi acquedottistici che ha in gestione, analizzando i rischi per l’acqua presenti sul territorio e mettendo a punto sistemi di monitoraggio e interventi di mitigazione.

Per ridurre l’impatto delle acque reflue sono previsti importanti investimenti su reti fognarie e impianti, ma anche progetti volti a sperimentare nuovi processi di essicazione dei fanghi e valutazioni preliminari sulla possibilità di trattare presso i depuratori i rifiuti prodotti da terzi e derivanti dalla pulizia di fognature o fosse settiche, normalmente prelevati e trasportati con autobotti.

Si prevede inoltre di effettuare valutazioni preliminari per lo sviluppo di un piano di riutilizzo delle acque depurate, a scopo irriguo e industriale, in chiave di circolarità.

Per ridurre le emissioni in atmosfera e contenere i consumi energetici si proseguirà il percorso già avviato di progressivo efficientamento energetico degli impianti e di potenziamento dell’autoproduzione di energia rinnovabile.

Tra le iniziative di adattamento al cambiamento climatico, Viacqua intende offrire supporto ai Comuni soci per la gestione delle acque meteoriche, proponendo un servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali per consentire un efficace deflusso durante le precipitazioni.

Infine, Viacqua si propone di avere un ruolo trainante nella transizione culturale verso la sostenibilità, dedicando energie e risorse ad attività di educazione, formazione e comunicazione ambientale, anche sviluppando le Risorgive del Bacchiglione come hub culturale per la costruzione dello sviluppo sostenibile nel territorio.