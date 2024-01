Addio all’avvocato Luca Moscheni: era il legale degli Ultras biancorossi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ morto il 2 gennaio, a 60 anni, dopo una grave malattia, l’avvocato vicentino Luca Moscheni, grande tifoso del “Lane” e amico degli ultras del Vicenza Calcio, dei quali è stato per anni il legale. Ad annunciarlo è stata la stessa Curva Sud sui social: “Oggi ci ha lasciati un grande avvocato nel panorama ultras e, per tanti di noi, un grande amico. Caro Luca, hai lottato come un leone fino alla fine, come lottasti in passato per molti dei nostri ragazzi. Ora vola libero!”.

Moscheni aveva iniziato a praticare nel 1994 come civilista e, dopo 15 anni, anche come penalista. Esercitava in corso Palladio a Vicenza. Negli ultimi anni, oltre che a difendere i tifosi, si era dedicato alle problematiche delle aziende: situazioni di sovraindebitamento o di esposizioni con le banche, redazione di contratti, anche per la costituzione di nuovi mercati all’estero (Est Europa e Balcani in particolare). Un mese fa aveva anche pubblicato un romanzo, “Vita randagia di un avvocato stanco”.