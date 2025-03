Serie A: crisi senza fine per il Milan. Vincono le romane. Bene Bologna e Torino

Nel posticipo della 27esima di A, Al Meazza finisce tra Milan e Lazio finisce 2-1 per i biancocelesti che salgono al quarto posto in attesa di Juventus-Verona in campo questa sera. Milan al terzo ko di fila e piena crisi. Nelle altre partite della domenica vince anche la Roma vince ma in rimonta 2-1 con il Como. Genoa Empoli 1-1, Bologna Cagliari 2-1, Monza Torino 0-2.

Milan – Lazio. Al Meazza finisce 2-1 per gli ospiti che nel primo tempo passano con un tap in di Zaccagni. Il Diavolo cresce nella ripresa, rimane in 10′ dal 68′ per un fallaccio di Pavlovic su Isaksen, ma pareggia con un colpo di testa di Chukwueze all’85’. In pieno recupero Maignan stende Isaksen e Manganiello richiamato dal Var assegna il rigore che Pedro non sbaglia (98′). Dopo la vittoria a San Siro la Lazio può continuare a sognare la Champions League, il Milan, al terzo ko di fila, lascia andare ogni piccola speranza.

La contestazione della Curva Sud. Durissima presa di posizione da parte dei tifosi del Milan. Il tifo organizzato rossonero è entrato a San Siro con 15 minuti di ritardo e con l’ingresso dei tifosi in Curva Sud, è partito il coro “Cardinale devi vendere, vattene” e ancora “Questa società non ci merita, ci avete rotto il c.”. Il resto dello stadio ha applaudito. Esposto lo striscione: “Solo per la maglia”.

Roma – Como. I giallorossi battono in rimonta il Como, imponendosi 2-1. All’Olimpico, dopo un primo tempo equilibrato, a sbloccarla nel finale della prima frazione è Da Cunha (44′) sfruttando una dormita difensiva dei capitolini. Nella ripresa Ranieri pesca dalla panchina Saelemaekers che ci mette due minuti tra l’ingresso e il gol del pari (61′), poi un minuto più tardi i Lariani restano in 10 per l’espulsione di Kempf. Ne approfitta la Roma, che con un uomo in più e le forze fresche ribaltano il match, con Dovbyk (76′) che trova il 2-1.

Genoa – Empoli. Le danze del match le avevano aperte i toscani con Grassi su azione da corner (36′), poi la follia di Silvestri: clamorosa papera sulla girata di Vasquez e 1-1 all’81’. Tra le due squadre finisce con un pareggio, che muove parzialmente la classifica per l’Empoli che va a -1 dal quartultimo posto del Parma e lascia il Genoa imbattuto in casa nel 2025.

Bologna – Cagliari. I rossoblu non si fermano più: battono 2-1 in rimonta i sardi al Dall’Ara e salgono al sesto posto in classifica con 47 punti. Ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti con un colpo di testa di Piccoli nel primo tempo, ma nella ripresa Italiano indovina i cambi e la sua squadra ribalta l’incontro grazie a una doppietta di Orsolini (il primo gol su rigore). Per il Cagliari si tratta della seconda sconfitta di fila dopo il ko interno con la Juventus: sardi che restano a quota 25, a più tre sulla zona salvezza.

Monza – Torino. Altro ko per il Monza, sconfitto 2-0 tra le mura casalinghe dell’U-Power Stadium per mano del Torino. Primo tempo a correnti alternate, ma al 41’ la zampata di Elmas su cross di Lazaro porta avanti gli ospiti. Nella ripresa gli uomini di Nesta cercano il pari, ma vengono puniti al 66’ dal primo gol in Serie A di Casadei, su errore di Palacios. Brianzoli sempre più giù, ultimi a 14 punti.