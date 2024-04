Adunata Nazionale Alpini, scuole pubbliche e private chiuse due giorni

Niente mattinate a scuola nei giorni d’esordio dell’Adunata Nazionale degli Alpini 2024, che si terrà a Vicenza città dal 10 al 12 maggio. In cui si attende in tre giorni una folla di 400 mila persone. Nell’imminenza ormai della grande manifestazione dedicate alle penne nere, arriva la conferma ufficiale della decisione di sospendere le lezioni scolastiche per tutti gli alunni e gli studenti, universitari compresi.

Lo aveva suggerito il Prefetto di Vicenza, al quale spetta il coordinamento generale per la gestione dell’ordine pubblico, con direttiva accorta dal sindaco berico Giacomo Possamai, che ha firmato questa mattina l’ordinanza specifica. Venerdì 10 maggio allora rimarranno a casa zaini e cartelle e anche chi se li porta quotidianamente in spalla, e lo stesso vale per il sabato, anche se qui la quota degli oltre 10 mila studenti nelle classi si riduce di molto.

La motivazione principale, a monte della proposta di sospensione lezioni, risiede nella reale necessità di poter usufruire dei mezzi di pubblico trasporto per i gruppi alpini e gli altri visitatori a Vicenza e dintorni per l’adunata. Con il sold out delle strutture ricettive in città sono tanti i “prenotati” che hanno preso alloggio in provincia o in altre città venete e che raggiungeranno Vicenza giorno per giorno. Lo scorso anno, l’Adunata Nazionale si svolse a Udine, appuntamento del 2025 sarà invece a Biella.

“Come da richiesta della prefettura – si legge nella nota del Comune diffusa stamattina alla stampa locale – oggi il sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole del Comune di Vicenza di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, le scuole dell’infanzia, gli istituti universitari e il Conservatorio nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio”. Anche per quanto riguarda la circolazione delle auto è notorio che la viabilità ordinaria subirà delle modifiche e limitazioni.