Apre Abilmente: 300 espositori e più di mille corsi per un carico di creatività. Focus sul patchwork

Inizia giovedì 20 febbraio, al quartiere fieristico Ieg di Vicenza la nuova edizione di Abilmente Vicenza, prima tappa del 2025 del Salone delle idee creative di Italian Exhibition Group. In fiera, fino a domenica 23, oltre 300 espositori specializzati e più di 1000 corsi, workshop, dimostrazioni e una ricca offerta di materiali per il Do It Yourself.

L’evento dedica uno spazio speciale all’arte tessile, presentando tre mostre uniche che interpretano temi diversi attraverso tecniche disparate, che spaziano dal patchwork alle creazioni a maglia e uncinetto, dalla filatura al punch needle fino al ricamo.

Mille corsi

Uncinetto, calligrafia, cucito creativo, tessitura, ma anche bigiotteria, ricamo, tecniche pittoriche, home decor, patchwork, legatoria artigianale, cucina creativa: in programma tantissime proposte per tutte le età e per tutti i gusti.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito web abilmente.org