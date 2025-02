Non ce l’ha fatta la piccola Lea: morta la bimba investita domenica dal suv di un ubriaco

Hanno pregato in tanti per lei nella chiesa di Altavilla Vicentina già da domenica sera, a poche ore dal tragico investimento per responsabilità di un automobilista ubriaco che l’ha travolta alle due di pomeriggio con il suo suv mentre si trovava a lato della carreggiata a Olmo di Creazzo.

Ma questa mattina è arrivata la terribile notizia che nessuno avrebbe voluto mai sentire: Lea Stevanovic, la bambina di dieci anni di Altavilla Vicentina che da domenica pomeriggio era ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Vicenza, è morta.

Troppo gravi le conseguenze dei traumi alla testa riportate nell’impatto con il suv Hyundai Tucson guidato da un cinquantenne di Creazzo che in semicurva ha tirato dritto e che aveva in corpo tre volte il massimo di alcol consentito dal Codice della Strada.

Le condizioni della piccola sono parse subito gravissime: stabilizzata sul posto, era stata trasferita a sirene spiegate, nella disperazione della famiglia, al nosocomio vicentino, dove i medici hanno provato in questi giorni a strapparla a un destino crudele.

Notizia in aggiornamento