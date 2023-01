Toyota Corolla con a bordo quattro giovani statunitensi finisce nel canale: tutti illesi

Un grosso spavento per tutti, qualche graffio e contusioni superficiali per ciascuno dei quattro occupanti. Il bilancio parla fortunatamente di soli danni – comunque ingenti – a un’automobile in seguito alla chiamata d’emergenza giunta questa notte, un paio d’ore prima dell’alba di sabato, al 118.

Teatro dei soccorsi il territorio di Monteviale nell’hinterland di Vicenza, più precisamente in viale Zileri, dopo l’uscita di strada di una vettura Toyota Corolla uscita di strada e andata a conficcarsi in canale di irrigazione artificiale per i terreni agricoli. Alle 4.45 la chiamata con richiesta di soccorso, fortunatamente limitatosi alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

Alla guida del mezzo privato un cittadino degli Stati Uniti, di ritorno da una serata di divertimento insieme ad altri tre giovani connazionali. I vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione dalla caserma del capoluogo berico hanno subito messo la Toyota in sicurezza, mentre i quattro occupanti sono riusciti a guadagnare l’uscita dalle portiere in autonomia. Per sicurezza, alla presenza di un’ambulanza del Suem con équipe di pronto intervento, alcuni tra loro sono stati visitati e medicati sul posto senza necessità di trasporto in pronto soccorso.

Sul posto sono giunti i carabinieri dell’ex Setaf di stanza in Caserma Ederle a Vicenza e la military police statunitense, che hanno raccolto testimonianze dai diretti protagonisti dell’incidente e hanno coadiuvato l’intervento dei vigili del fuoco. Si tratterebbe – una conferma in merito si avrà nelle prossime ore – di una comitiva di militari in “libera uscita” per il week end, appartenenti alle forze dell’Esercito Usa operativo nella base in città.

Monteviale, 28 gennaio 2023 1 di 3

A causare l’uscita di strada potrebbe essere stata l’alta velocità e poteva andare molto peggio al quartetto di stranieri nordamericani, visto che pochi metri più avanti dal luogo di impatto di trova una tubatura in cemento interrata: in caso di collisione, il bilancio sarebbe stato assai più grave. Un ferito con ricovero in ospedale si è registrato poco prima nella stessa notte a Restena di Arzignano, anche qui con un’auto finita nei campi.