Alta velocità, sabato senza treni sui binari Vicenza-Verona. Previsti pullman sostitutivi

Viaggiatori sui binari avvertiti in vista del prossimo fine settimana a Vicenza e lungo la tratta verso Verona, in cui per l’intera giornata di sabato e per la nottata fino all’alba di domenica sarà sospeso il traffico ferroviario.

A comunicarlo in via ufficiale è Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, che spiega come l’interruzione del servizio si renda necessaria per consentire di svolgere in condizioni di sicurezza dei lavori di potenziamento dell’infrastruttura. Questo in ragione della realizzazione della linea ad alta velocità di collegamento tra Padova e Verona.

Inevitabili i parziali disagi per i viaggiatori presenti sui vagoni di lunga e corta percorrenza, il servizio di trasporto persone verrà comunque garantito all’utenza. Per consentire i lavori la circolazione ferroviaria fra Verona e Vicenza subirà variazioni o limitazioni di percorso e sarà attivato un servizio di autocorriere sostitutivo fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza.

“Dalle 8.05 di sabato 28 gennaio alle 6 di domenica 29 gennaio, Rete Ferroviaria Italiana (capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) svolgerà interventi di potenziamento tecnologico sull’infrastruttura, propedeutici alla realizzazione della nuova linea AV/AC Verona – Padova“. Informazioni di dettaglio su tutti i provvedimenti, sui treni interessati e sui servizi autosostitutivi sono consultabili sui siti web delle Imprese ferroviarie.